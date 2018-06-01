Мэр Виталий Кличко выступает против переноса памятника Николаю Щорсу, установленного в центре столицы.

"Что касается меня, этот памятник мне очень нравится... Я лично против его переноса", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

Кличко отметил, что так как закон о декоммунизации требует переноса памятника, то можно это сделать, но только с согласия Министерства культуры Украины.

"Сегодня историю интерпретируют, переписывают, но этот памятник является одним из самых красивых памятников в Европе", - добавил мэр.

По его словам, такие памятники должны напоминать горожанам о том, что было, чтобы не повторять ошибок истории в будущем.

Кроме того, мэр назвал манипуляцией заявления Министерства культуры, что якобы городские власти не передают им документы, позволяющие демонтировать памятник.

В настоящее время памятник Щорсу огражден во избежание самовольного демонтажа активистами, а строительные "леса" вокруг него возведены для осмотра и замеров в рамках подготовки к демонтажу силами Киевской городской государственной администрации.

"Это памятник национального значения, это означает, что мы не можем никаких действий осуществлять без согласования и разрешения Министерства культуры", - подчеркнул Виталий Кличко.

В то же время, министр культуры Украины Евгений Нищук и руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович адресуют вопрос демонтажа памятника Щорсу в центре столицы властям Киева.

Ранее "Страна" сообщала, что Вятрович рассказал куда перевезут памятник Щорсу после демонтажа.