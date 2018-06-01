В Запорожье ограничили продажу алкоголя, слабоалкогольных напитков и пива с 22:00 до 08:00.

Об этом сообщают "Украинские новости".

За данное решение проголосовали 36 депутатов горсовета при 33 необходимых на сессии 29 мая. О решении об ограничении продажи спиртных напитков должны уведомить местные торговые предприятия.

Данное ограничение не касается кафе, баров, ресторанов.

Напомним, что в октябре 2017 года Запорожский горсовет принимал решение об ограничении продажи алкоголя с 22:00 до 10:00, но Антимонопольный комитет Украины признал его тогда нарушением конкуренции.

Напомним, что жители Запорожья заблокировали трассу из-за отключения света.

Как сообщала "Страна", в Запорожье на взятке задержали главного специалиста по внутренней безопасности Приватбанка.