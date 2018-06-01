В метро Харькова у местного жителя нашли пистолет и боевые патроны
В Харькове на станции метро "Проспект Гагарина" во время проверки документов у 55-летнего мужчины полиция обнаружила пистолет и 23 патрона.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Полицейские задокументировали факт правонарушения жителем Харьковской области. Вещественное доказательство изъяли и направили для проведения экспертизы.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Проверка продолжается.
Фото: hk.npu.gov.ua
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