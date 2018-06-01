В Харькове на станции метро "Проспект Гагарина" во время проверки документов у 55-летнего мужчины полиция обнаружила пистолет и 23 патрона.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Полицейские задокументировали факт правонарушения жителем Харьковской области. Вещественное доказательство изъяли и направили для проведения экспертизы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Проверка продолжается.

Фото: hk.npu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове поймали мужчину, который 7 лет скрывался после удара кассира в супермаркете.

Также мы писали, что под Харьковом из колонии сбежал опасный рецидивист.