Транш под угрозой. МВФ высказал недовольство Кабмином после письма Данилюка
После письма министра финансов Александра Данилюка Международный валютный фонд высказал недовольство последними решениями правительства Украины.
Как сообщает Liga.net со ссылкой на собственный источник, об этом говорится в письме главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена к украинскому правительству.
Речь идет о двух решениях, принятых на закрытой части заседания Кабмина неделю назад - о лишении Минфина полномочий по утверждению финансовых документов правительства. В Фонде отмечают, что этим Украина нарушает обязательства, взятые во время получения предыдущего транша от МВФ.
В пресс-службе премьер-министра опровергают информацию о принятых решениях.
Там сообщают, что на закрытом заседании поднимался вопрос применения принципа "молчаливого согласия" в тех случаях, когда Минфин затягивает согласование вопросов по рассмотрению актов законодательства, которые вносятся на рассмотрение Кабмина.
"Действующие нормы говорят о том, что если такие вопросы выносятся на голосование в Кабмине, за исключением молчаливого согласия, то Минфин остается при своих правах", – сообщила пресс-служба Владимира Гройсмана.
В свою очередь министр финансов Александр Данилюк заявил, что такие решения Кабмина уже были подготовлены и получены Минфином.
"Правительство пока не хочет обнародовать эти решения. Для страны это был бы большой удар и угрожал срывом программы МВФ", - сказал он на встрече с предпринимателями и прессой.
"Если их все же опубликуют, Минфин будет оспаривать оба решения. Но я уверен, что Кабмин не пойдет на такой шаг", - отметил Данилюк.
Напомним, что в случае усиления инфляции Нацбанк может прибегнуть к ужесточению монетарной политики и ввести некоторые валютные ограничения, если Украине не удастся получить очередной транш МВФ.
Как сообщала "Страна", Украина может рассчитывать на новую программу МВФ не раньше 2020 года.