После письма министра финансов Александра Данилюка Международный валютный фонд высказал недовольство последними решениями правительства Украины.

Как сообщает Liga.net со ссылкой на собственный источник, об этом говорится в письме главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена к украинскому правительству.

Речь идет о двух решениях, принятых на закрытой части заседания Кабмина неделю назад - о лишении Минфина полномочий по утверждению финансовых документов правительства. В Фонде отмечают, что этим Украина нарушает обязательства, взятые во время получения предыдущего транша от МВФ.

В пресс-службе премьер-министра опровергают информацию о принятых решениях.

Там сообщают, что на закрытом заседании поднимался вопрос применения принципа "молчаливого согласия" в тех случаях, когда Минфин затягивает согласование вопросов по рассмотрению актов законодательства, которые вносятся на рассмотрение Кабмина.

"Действующие нормы говорят о том, что если такие вопросы выносятся на голосование в Кабмине, за исключением молчаливого согласия, то Минфин остается при своих правах", – сообщила пресс-служба Владимира Гройсмана.

В свою очередь министр финансов Александр Данилюк заявил, что такие решения Кабмина уже были подготовлены и получены Минфином.

"Правительство пока не хочет обнародовать эти решения. Для страны это был бы большой удар и угрожал срывом программы МВФ", - сказал он на встрече с предпринимателями и прессой.

"Если их все же опубликуют, Минфин будет оспаривать оба решения. Но я уверен, что Кабмин не пойдет на такой шаг", - отметил Данилюк.

Напомним, что в случае усиления инфляции Нацбанк может прибегнуть к ужесточению монетарной политики и ввести некоторые валютные ограничения, если Украине не удастся получить очередной транш МВФ.

Как сообщала "Страна", Украина может рассчитывать на новую программу МВФ не раньше 2020 года.