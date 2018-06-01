Школьника Сашу, которого в Киеве на пешеходном переходе сбил спецавтомобиль, прооперировали в Охматдете, он жив, но все еще находится в реанимации.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Напомним, 31 мая полицейская машина на Позняках сбила 13-летнего ребенка на велосипеде, который сейчас в тяжелом состоянии: у него, по предварительным данным, была черепно-мозговая травма и перелом ноги.

Место аварии сразу оцепила полиция, но еще больше было очевидцев и прохожих, которые собрались, "чтобы дело не замяли" и чтобы виновник аварии не уехал.

По сообщениям СМИ, виновником происшествия стала машина из кортежа Петра Порошенко. Правда, в его администрации это опровергли. А в полиции взяли всю вину на себя.

"По факту ДТП с полицейским спецавтомобилем, в котором пострадал двенадцатилетний мальчик, начато уголовное производство. Ребенок с телесными повреждениями госпитализирован. На месте работает следственно оперативная группа", - говорилось в сообщении.

Однако, о том, что через переход двигался именно кортеж с проблесковыми маячками, говорят и очевидцы аварии. К тому же машины сопровождения президента уже сбивали людей.

"Никто нам не звонил", - сказал отец мальчика, отвечая на вопрос, выходили ли на контакт с ним люди из Администрации президента.