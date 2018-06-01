На улице Щербаковского в Киеве грузовик сбил двух пешеходов
В пятницу, 1 июня, на улице Щербаковского в Киеве грузовик сбил двух пешеходов.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
"Два пешехода лежат без признаков жизни на асфальте метрах в 30 от перехода. Лужи крови и разбросанные вещи. Еще дальше грузовик. Жуткая картина ДТП в Киеве на Щербаковского, рядом с Салютной", - говорится в сообщении.
Оба пешехода в критическом состоянии, без сознания, были госпитализированы в реанимацию.
У пострадавших множественные переломы, у одного тяжелая открытая черепно-мозговая травма.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Напомним, что в центре Киева грузовик без тормозов снес болларды и вылетел на тротуар.
Как сообщала "Страна", появилось видео, как авто со спецсигналами сбило мальчика-велосипедиста в Киеве.
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