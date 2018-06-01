Четвертый день подряд во Львове поступают сообщения о заминировании крупных объектов. Сегодня взрывотехники проверяют на наличие взрывчатки сразу восемь бизнес-центров.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции.

Около 09.00 в пятницу, 1 июня, была получена информация о минировании трех бизнес-центров на ул. Научной, двух - на Промышленной, остальные расположены на ул. Героев УПА, Хмельницкого и Шевченко.

"По указанным адресам выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, а также работники других служб. Также правоохранители принимают необходимые меры, чтобы установить личность анонима, который оставил сообщение о заминировании", - уточнили в полиции.

Напомним, указанные бизнес-центры во Львове "минируют" четвертый день подряд. Со вторника число "заминированных" зданий колебалось от 5 до 9. Аналогичные случаи "минирования" несколько раз фиксировали в апреле. Все сообщения оказались ложными.

Напомним, что 29 мая во Львове неизвестный "заминировал" пять бизнес-центров. В ходе проверки сообщение оказалось ложным.

А на следующий день, 30 мая, во Львове аноним сообщил о заминировании уже девяти львовских бизнес-центров. Однако во время проверки правоохранители тоже не нашли взрывоопасных предметов.

31 мая неизвестный сообщил о закладке взрывчатки в пять бизнес-центров и сообщение вновь оказалось ложным.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве эвакуировали рынок на метро "Лесная" из-за сообщения о минировании.