В полночь 1 июня, по вашингтонскому времени, вступило в силу решение о введение США пошлин на сталь и алюминий для производителей из Европейского Союза, Канады и Мексики.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

О том, что оно принято окончательно, сообщил накануне, в четверг, 31 мая, министр торговли США Уилбур Росс. По его словам, переговоры с Евросоюзом не привели к достижению соглашения, которое убедило бы США в продлении отсрочки от пошлин, введенной в марте текущего года. Вскоре после этого Евросоюз объявил о подготовке ответных мер.

Что касается Канады и Мексики, то переговоры с этими двумя странами о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) пока затягиваются, и, по словам Росса, пока невозможно предсказать дату их завершения. Поэтому США решили ввести пошлины на сталь и алюминий и для Канады и Мексики.

Пошлины США введены с 23 марта. Они составляют 25 процентов на изделия из стали, и 10 процентов - из алюминия. Компаниям из Евросоюза дважды предоставляли отсрочку от пошлин, в последний раз - до 1 июня. Многократные попытки европейцев добиться отмены штрафных санкций на постоянной основе не увенчались успехом. В качестве ответной меры ЕС ранее обещал ввести с 20 июня 25-процентные пошлины на американские товары, среди которых - апельсиновый сок, виски, табак и мотоциклы. Ожидается, что сумма сборов составит 3 миллиарда евро.

Ранее "Страна" сообщала, что в ближайшие часы Евросоюз примет ответные меры на пошлины, введенные США - Юнкер.

Также Трамп введет ввозные пошлины на элитные авто из Германии.