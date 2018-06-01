"Страна" узнала новые подробности ДТП, которое случилось вчера на проспекте Григоренко в Киеве - где полицейское спецавто сбило ребенка на переходе

Через этот переход действительно проехал кортеж президента. В нем находился и сам Петр Порошенко. Об этом нам сообщил источник в полиции. 

Президент ехал из Борисполя, куда прилетел из Ивано-Франковска. Он торопился на встречу с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом. Сообщение об их переговорах поздно вечером появилось на сайте главы государства

Почему эскорт президента поехал в объезд - пока непонятно. Возможно, из-за пробки на проспекте Бажана, вызванной ремонтом на съезде с эстакады Южного моста. 

Отметим, что в администрации президента опровергают участие президентского кортежа в ДТП

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