"Страна" узнала новые подробности ДТП, которое случилось вчера на проспекте Григоренко в Киеве - где полицейское спецавто сбило ребенка на переходе.

Через этот переход действительно проехал кортеж президента. В нем находился и сам Петр Порошенко. Об этом нам сообщил источник в полиции.

Президент ехал из Борисполя, куда прилетел из Ивано-Франковска. Он торопился на встречу с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом. Сообщение об их переговорах поздно вечером появилось на сайте главы государства.

Почему эскорт президента поехал в объезд - пока непонятно. Возможно, из-за пробки на проспекте Бажана, вызванной ремонтом на съезде с эстакады Южного моста.

Отметим, что в администрации президента опровергают участие президентского кортежа в ДТП.

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