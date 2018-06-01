Тренер-триумфатор Зинедин Зидан принял решение покинуть пост главного тренера мадридского "Реала" из-за разногласий с руководством команды.

Об этом сообщает AS.

По информации источников, 45-летний французский наставник "сливочных" не смог найти общий язык с президентом клуба Флорентино Пересом по вопросам трансферов. В частности, Зидана беспокоило отсутствие ясности с будущим нападающих Криштиану Роналду и Гарета Бэйла.

Француз не был согласен с желанием руководителя клуба приобрести голкипера "Атлетика" из Бильбао Кепу Аррисабалагу, а также форвардов Роберта Левандовски и Неймара.

Отмечается, что Зидану не хватало поддержки со стороны руководителей "Реала" после сообщений СМИ о том, что столичный клуб намерен пригласить на пост главного тренера команды Йоахима Лева или Маурисио Почеттино.

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