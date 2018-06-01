В Запорожье задержали главного специалиста по вопросам внутренней безопасности Приватбанка по подозрению в вымогательстве взятки от клиента-должника.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Расследование установило, что сотрудник Приватбанка требовал от физического лица взятку за решение вопроса о списании долговых обязательств перед ПАО КБ "Приватбанк".

Прокуратура задокументировала факт получения неправомерной выгоды на сумму 10 тыс. грн.

Санкцией ч.3 ст.368 УК Украины за такое деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Фото: zap.gp.gov.ua

Напомним, что во Львовской области СБУ задержала главу районной полиции на крупной взятке.

Как сообщала "Страна", в Кривом Роге задержали известного пластического хирурга, который требовал взятку за операцию.