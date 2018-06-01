В Запорожье на взятке задержали главного специалиста по внутренней безопасности Приватбанка
В Запорожье задержали главного специалиста по вопросам внутренней безопасности Приватбанка по подозрению в вымогательстве взятки от клиента-должника.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Расследование установило, что сотрудник Приватбанка требовал от физического лица взятку за решение вопроса о списании долговых обязательств перед ПАО КБ "Приватбанк".
Прокуратура задокументировала факт получения неправомерной выгоды на сумму 10 тыс. грн.
Санкцией ч.3 ст.368 УК Украины за такое деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
Фото: zap.gp.gov.ua
Напомним, что во Львовской области СБУ задержала главу районной полиции на крупной взятке.
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