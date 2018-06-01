Фото принцессы Саудовской Аравии, которая позирует за рулем авто появилось на обложке июньского журнал Vogue Arabia. Об этом сообщает Arab News.

На снимке изображен стоящий посреди пустыни автомобиль, на водительском сидении которого расположилась дочь покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы, ее королевское Высочество Хайфа бинт Абдулла Аль Сауд.

Фото: Vogue Arabia

Выбор кадра связан с тем, что с июня 2018 года женщинам в стране будет разрешено водить машину, не получая на это разрешение опекуна-мужчины. Борьба женщин Саудовской Аравии за право водить автомобиль началась еще в 90-е годы и длилась почти 30 лет.

В сопроводительном интервью принцесса рассказала о своем отношении к программе государственных реформ.

"В нашей стране есть много консерваторов, которые боятся перемен. Лично я поддерживаю эти изменения с большим энтузиазмом", - отметила она.

В выпуске также есть интервью с другими арабскими женщинами, которые борются за свои права. Среди них - Манал аль-Шариф, активистка борьбы за права женщин в регионе, и футболистка Саджа Камал, которая собирает первую в истории Саудовской Аравии женскую футбольную команду для участия в Чемпионате мира. Отметим, что в этом году в Саудовской Аравии женщины впервые смогли посмотреть футбольный матч вживую.

Ранее "Страна" писала о том, что в Саудовской Аравии впервые за 35 лет показали художественный фильм в кинотеатре.

Также мы сообщали, что Саудовская Аравия пригрозила создать свое ядерное оружие в случае отмены сделки с Ираном.