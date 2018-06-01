Климкин и глава МИД Германии Маас полетели в Мариуполь на вертолете. Фото
Главы МИД Украины и Германии Павел Климкин и Хайко Маас отбыли на Донбасс.
Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Оба министра иностранных дел Павел Климкин и Хайко Маас отбывают совместно на восток Украины", - написал Мельник.
Фото: twitter.com/MelnykAndrij
Затем он добавил, что "теперь все серьезно" и главы МИД на пути в Мариуполь.
Фото: twitter.com/MelnykAndrij
Напомним, федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас находится в Украине с рабочим визитом. На посту главы внешнеполитического ведомства он посещает Украину впервые.
Перед отлетом в Украину Маас заявил, что главной темой его визита будет обстановка на Востоке Украине. По словам дипломата, он хочет своими глазами увидеть ситуацию, поэтому едет в Мариуполь.
Ранее "Страна" сообщала, что глава МИД напомнил, что Украина настаивает на введении миротворцев ООН на всю территорию Донбасса.
Также прямая трансляция заседания Совета безопасности ООН по Украине на русском языке.