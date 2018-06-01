Главы МИД Украины и Германии Павел Климкин и Хайко Маас отбыли на Донбасс.

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Оба министра иностранных дел Павел Климкин и Хайко Маас отбывают совместно на восток Украины", - написал Мельник.

Фото: twitter.com/MelnykAndrij

Затем он добавил, что "теперь все серьезно" и главы МИД на пути в Мариуполь.

Фото: twitter.com/MelnykAndrij

Напомним, федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас находится в Украине с рабочим визитом. На посту главы внешнеполитического ведомства он посещает Украину впервые.

Перед отлетом в Украину Маас заявил, что главной темой его визита будет обстановка на Востоке Украине. По словам дипломата, он хочет своими глазами увидеть ситуацию, поэтому едет в Мариуполь.

Ранее "Страна" сообщала, что глава МИД напомнил, что Украина настаивает на введении миротворцев ООН на всю территорию Донбасса.

Также прямая трансляция заседания Совета безопасности ООН по Украине на русском языке.

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