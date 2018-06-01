В британском Манчестере автомобиль совершил наезд на пешеходов и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает The Telegraph.

Инцидент произошел 31 мая около 22:00 в парке Траффорд.

Фото: telegraph.co.uk

Уточняется, что в результате наезда пять человек получили серьезные травмы. Пострадавих увезли в больницу. Шестой пострадавший пришел в больницу сам с незначительными ранениями.

После столкновения с пешеходами водитель скрылся с места происшествия, однако позже его задержали.

Сейчас 21-летний мужчина находится под стражей по подозрению в нанесении серьезных травм из-за опасного вождения.

В полиции утверждают, что не рассматривают это происшествие как теракт.

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