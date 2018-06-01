Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование убийства журналиста Павла Шеремета не продвинулось ни по одной из версий.

Об этом сказал в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1".

"Это правда, что нас есть за что критиковать, я это искренне признаю. В нескольких резонансных заказных убийствах я, к сожалению, не могу вам дать результат, хотя бы промежуточный. Павел Шеремет, известный журналист и друг многих здесь присутствующих, к сожалению, следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий, которые сейчас тщательно отрабатываются", - сказал генпрокурор.

Также он добавил, что в деле об убийстве Амины Окуевой также нет серьезных результатов.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 в Киеве в результате подрыва автомобиля, за рулем которого он находился.

Напомним, что ранее в МВД заявили, что расследование убийства Шеремета затрудняет его российское гражданство.

Как сообщала "Страна", заместитель министра информполитики устроил спорное голосование про смерть Шеремета.