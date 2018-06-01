Российский миллиардер Роман Арбамович, у которого начались затруднения с получением визы Великобритании, сначала отозвал заявление на продление инвествизы, а потом приостановил реконструкцию стадиона "Челси".

По информации The Sun, российский предприниматель больше не видит необходимости в продлении британской визы после получения израильского гражданства, которое позволяет ему находиться на территории Великобритании до полугода.

Абрамович решил переехать в Израиль после трудностей, связанных с пребыванием в Британии.

Также Абрамович принял решение заморозить реконструкцию домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж".

"Дальнейших подготовительных проектных работ не будет. Клуб не установил временные рамки для пересмотра данного решения", - говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что приостановление строительства стадиона связано с неблагоприятным инвестиционным климатом.

Ранее "Страна" сообщала, что Абрамович не сможет работать в Великобритании с новоприобретенным паспортом Израиля.

Также олигарх Абрамович получил гражданство Израиля.