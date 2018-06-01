Во Львовской области сотрудника батальона полиции особого назначения уличили в сутенерстве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Полицейскому сообщили о подозрении по ч.2 ст.303 УК Украины (сутенерство).

Установлено, что указанный работник систематически не выходил на работу, а за сокрытие этого факта заплатил одному из своих руководителей - 6 500 грн.

В ходе проведения досудебного расследования установлены еще несколько работников, которые систематически не выходили на работу, и чтобы скрыть прогулы давали взятки своему командиру.

Указанный факт проверяется органом досудебного расследования. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, что во Львове задержали сутенера, который пытался подкупить полицейского автомобилем.

Как сообщала "Страна", в Киеве подозревают в сутенерстве четырех сотрудниц одного эскорт-агентства.