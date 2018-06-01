Жители Шевченковского района Запорожья с вечера 31 мая перекрыли трассу Харьков-Симферополь и требуют восстановить электроснабжение около 2 тысяч домов.

Прямую видеотрансляцию с места события вел на странице в Facebook житель Запорожья Максим Зайченко.

Полиция просила протестующих разойтись, но те отказались.

Десятки жителей Запорожья, дома которых с утра находятся без электроснабжения из-за аварии, вначале перекрыли участок дороги на перекрестке ул. Юности и Мирной скандируя требование - "Света!"

Однако, ближе к ночи возмущенные горожане отправились на трассу "Харьков-Симферополь" и заблокировали ее - не пропускали транспорт.

На записи видно, что десятки возбужденных людей встали посредине трассы и требуют приезда представителей местного облэнерго, поскольку порядка 2 тысяч домов поселка Чкалова Шевченковского района с утра четверга находятся без электроснабжения, однако, в течение дня так и не дождались приезда аварийной бригады.

Гнев протестующих вызвал приезд на место перекрытия трассы представителя районной администрации, который пообещал начало восстановительных работ в 04. 00.

На трассе образовалась пробка. Многие автомобили разворачивались и ехали в объезд. При этом между водителями и протестующими возникали словесные перепалки.

Видео: facebook.com

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