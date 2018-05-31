В Киеве - очередная авария с участием VIP-кортежа. На перешеходном переходе полицейская машина сбила ребенка на велосипеде, который сейчас в тяжелом состоянии.

По сообщениям СМИ, виновником происшествия стала машина из кортежа Петра Порошенко. Правда, в его администрации это опровергают. А в полиции уже берут всю вину на себя.

Впрочем, по информации "Страны", Петр Порошенко таки проезжал вчера через место ДТП.

О том, что через переход двигался именно кортеж с проблесковыми маячками, говорят и очевидцы аварии. К тому же машины сопровождения президента уже сбивали людей раньше.

Случай уже активно обсуждают в соцсетях. "Страна" собрала всю информацию о происшествии и отзывы на него.

"Президент ехал за километр"

Авария с ребенком произошла на Позняках накануне Дня защиты детей - 31 мая.

"В Киеве на улице Григоренко, 5-7 напротив ТРЦ "НОВУС" на нерегулируемом пешеходном переходе авто из кортежа президента столкнулось с велосипедистом, который двигался по переходу, последний был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма - УП) , перелом ноги", - утверждает источник "Украинской правды" в полиции.

По его данным, это была передовая машина, а сам президент ехал через один километр.

В сети появилось видео первых минут после аварии. Было видно, что она произошла в светлое время суток. Видно, как машины кортежа объезжают место аварии.

На видеоролике велосипед ребенка лежит не на переходе. Однако в сети появились фото, которые показывают, что переход остался сзади - видимо, удар был сильным, и ребенка отбросило вперед.

По данным журналистов, которые побывали на месте событий, у ребенка от удара слетела обувь.

Место аварии оцепила полиция, но еще больше было очевидцев и прохожих, которые собрались, "чтобы дело не замяли" и чтобы виновник аварии не уехал.

Люди окружили черный "Фольксваген" полиции, сбивший ребенка. Фото - ДжеДАЇ

После этого в Администрации президента опровергли свою причастность. "Указанное авто не является частью кортежа президента", - заявили в АП.

Позже вину за ДТП на себя взяла полиция. Признав, что ребенка сбил спецавтомобиль - такие обычно и сопровождают первых лиц государства.

"По факту ДТП с полицейским спецавтомобилем, в котором пострадал двенадцатилетний мальчик, начато уголовное производство. Ребенок с телесными повреждениями госпитализирован. На месте работает следственно оперативная группа", - говорится в сообщении.

По состоянию на вчерашний вечер школьника Сашу, которого сбил полицейский спецавтомобиль, должны были прооперировать в Охматдете. Об этом "Стране" сообщил отец ребенка Александр.

"Сейчас у него тяжелое состояние, мы в больнице "Охматдет", должны прооперировать. У Саши политравма. Как именно это произошло мы не знаем, нам позвонил неизвестно кто, видимо, взяли номер у него в телефоне и рассказали нам о случившемся: что он переходил дорогу и его сбила машина. С полицией мы не общались, сразу уехали на карете скорой помощи", - сказали родители ребенка корреспонденту "Страны".

Утром стало известно, что ребенка прооперировали, он сейчас в реанимации.

"Никто нам не звонил", сказал отец мальчика, отвечая на вопрос, выходили ли на контакт с ним люди из Администрации президента.

"На место нагнали полицию, а в интернет - ботов"

В сети, несмотря на опровержение из АП, говорят об участии президентского кортежа, как о свершившемся факте.

В частности потому, что на месте оказалось много полицейских.

"АП отрицает, что авто президентского кортежа на большой скорости сбило ребенка на пешеходном переходе. Но на всякий случай на место аварии нагнали несколько сотен полицейских, а в интернет - ботов, которые, как и в случае со сбитым пенсионером, рассказывают, что ребенок был неправ. Люди реально не ведают, что творят?", - пишет в Facebook журналистка Татьяна Даниленко

В комментариях к посту Даниленко журналист Сергей Гришин предположил, что кортеж президента, объезжая пробку (с 29 мая Южный мост находится под ремонтом), ехал на встречу с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом, с которым Порошенко встретился позже вечером, говорится на сайте АП.

Об этом также заявил и источник "Страны" в полиции, который рассказал, что Петр Порошенко ехал из Борисполя, но напрямую по проспекту Бажана, а в объезд.

Блогер Екатерина Золотарева, которая утверждает, что живет на проспекте Григоренко, подтверждает, что многие любят там разгоняться до 100-120 км.

"Сбили дитя 12 лет на переходе. Отлетел 20 метров. Велосипед его вообще 30. В тяжелом забрали в Охматдет.

А сами как ехали, так и уехали. Оставили одну машину со всего кортежа с водилой. И теперь конечно все не при делах.

И ещё одно. Ребята, которые тут же включились в отмывание этого дерьма. Очень зря не верите в карму. Очень зря", - пишет она, намекая на провластных блогеров.

Другие пользователи пишут о несчастливой карме президента и напоминают, что его кортеж несколько месяцев назад сбил пенсионера в центре Киева.

"В 2014 году требовали, чтоб не было кортежей и мигалок. Как в Европе.

Сегодня машина из кортежа Президента сбила ребенка на велосипеде. Ребенку 13 лет.

Сначала дедушка. Теперь ребенок. Фабрика. Мальдивы. Трамп и деньги. Онищенко. И это безумный список.

Смотрите теперь, как "приближенные" будут переходить к оппонентам. Это конец срока, господин Президент", - пишет политтехнолог Дмитрий Раимов.

"Знаки всегда симптоматичны и очень красноречивы.

И обращать внимание нужно на эти знаки, а не на денежные, порохочелядь. Сегодняшние новости:

"Школьник упал в обморок во время выступления Порошенко в Ямницком лицее."

"Автомобиль из кортежа Порошенко на пешеходном переходе сбил мальчика на велосипеде."", - напоминает последовательность событий Елена Лукаш.

Журналист Андрей Капустин напоминает "кармические" другие случаи с президентом.

"7 июня 2014 года от его приближения упал в обморок солдат из почетного инаугурационного караула...

6 марта 2018 года кортеж гарантоида покалечил мирного пенсионера...

31 мая 2018 года во время выступления гарантоида на школьной линейке упали в обморок сразу несколько особо восприимчивых к токсичности школьников...

В этот же день, т.е. 31 мая 2018 года кортеж гарантоида сбил в Киеве подростка, который ехал на велосипеде...

Это не говоря о том, что всякий раз, когда гарантоид едет пиариться на фронт, там сразу прекращается стрельба...".

Журналст Александр Дубинский прогнозирует реакцию правоохранителей и "порохоботов" на инцидент:

"Ну вы же понимаете, что никакого ребёнка Порошенко не сбивал!

Это была спецоперация СБУ по выявлению в кортеже водителя-агента Кремля. И ребенка велосипедиста-Кремля.

Водителя попросили сбить ребёнка, которого тоже попросили сбиться. Столкнули агентов Кремля лбами, можно сказать.

Триумф. Все арестованы. Мы опять победили. Бабченко не пострадал".

"Что-то у нас в последнее время сплошные спецзадания", - вторит ему журналист Алексей Мустафин.