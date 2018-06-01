В соответствии с поручением президента Украина отзывает двух дипломатов из состава уставных органов СНГ.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщает МИД, несмотря на то, что в свое время Украина не подписала Устав СНГ, представители государства до 2014 года принимали полноформатное участие в работе трех уставных органов Содружества - Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел.

После 2014 года Украина прекратила свое участие в деятельности этих органов.

Также Украина имела квотные должности в координационном органе СНГ - Исполнительном комитете, но в 2014 году отозвала своих представителей и с тех пор не заполняет данные квоты.

Напомним, что 22 мая Петр Порошенко ввел в действие Указ о выходе Украины из международных договоров СНГ.

Как сообщала "Страна", у Лаврова заявили, что Украина не выплатила в бюджет СНГ более 300 млн рублей.