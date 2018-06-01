В четверг, 31 мая, на "Стад де Женев", национальная сборная Украины провела очередной товарищеский матч. Соперниками нашей команды была сборная Марокко, участница предстоящего ЧМ-2018. Увы, но парням Шевченко не удалось обыграть соперников.

В первом тайме больше голевых шансов было у африканской команды. На 22-й минуте Пятов перевел удар Зиеша в штангу, а четверть часа спустя отчаянным забегом навстречу Амрабату ликвидировал выход один на один (хоть мяч все же чуть не залетел в пустые ворота). Ответ украинцев был скромнее. Наиболее активным привычно был Коноплянка, но воплотить свою инициативу на левом фланге не вышло. Многочисленные угловые тоже не принесли результата, передает Террикон.

Моменты матча Украина - Марокко, фото: twitter.com/ffukraine

В перерыве Шевченко освежил нападение по-тройному, выпустив Беседина, Шапаренко и Марлоса. Это почти принесло результат на исходе часа игры: сперва Коноплянка вывел на удар Марлоса, но Мендил успешно сыграл подкатом в штрафной. А потом уже сам Коноплянка замыкал подачу слева, но попал в того же Мендила, а добивание от Шапаренко тоже заблокировали.

В дальнейшем игра проходила при небольшом преимуществе "атласских львов", но что-то реальное им удалось создать лишь на 84-й минуте. Опять выше всяких похвал сыграл Пятов, парировавший опасный удар Зиеша с рикошетом от Кривцова. В добавленное время Бухаддуз все же мог огорчить голкипера, сыграв на опережение после подачи слева, но не попал головой в створ.

Как следствие, вполне закономерные нули в Женеве. Сборной Украины остается готовиться ко второму спаррингу против Албании, а Марокко можно пожелать удачи на ЧМ-2018. Она там точно понадобится, учитывая группу с Испанией и Португалией.

2017-18, Товарищеские матчи. Сборные. Марокко - Украина 0:0 (0:0)



Марокко: Мунир; да Кошта; Бенатиа (Хакими, 46); Мендил (Амрабат С., 83); Саисс; Эль-Ахмади (Беннассер, 72); Буссуфа; Беланда (Бухаддуз, 64); Зиеш; Бутаиб (Арит, 46); Амрабат (Фажр, 72)



Украина: Пятов; Бурда; Караваев; Кривцов; Матвиенко Н.; Степаненко (Малиновский, 64); Зинченко; Коваленко Вик. (Марлос, 46); Ярмоленко (Беседин, 46); Коноплянка (Сидорчук, 78); Селезнев (Шапаренко, 46)



Предупреждения: Беланда, 61 - Зинченко, 61; Шапаренко, 75.

Ранее "Страна" сообщала, что ФИФА разрешила провести матч Албания - Украина на плохом стадионе.