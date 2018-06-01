В пятницу, 1 июня, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар немного подешевел, а евро прибавил в цене.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Доллар стал дешевле на 1 копейку - 26,12 грн.

Евро подорожал на 16 копеек - до 30,56 грн.

Российский рубль также немного прибавил в цене - до 0,421 грн.

Напомним, что 30 мая банкиры устроили на межбанке валютные качели, но доллар прибавил всего 1,5 копейки. 30 мая курс доллара на межбанке прибавил полторы копейки и зафиксировался к вечеру в рамках 26,10-26,12 грн/$.

Как сообщала "Страна", футбольные болельщики помогли после праздника выравнять ситуацию на валютном рынке.