Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе подал в отставку на фоне протестов в Тбилиси.

Об этом пишет Sputnik Грузия.

"Уверен, что процесс восстановления справедливости в нашей стране продолжится и дойдет до конца. Так как я хочу, чтобы вы верили всему, о чем я говорю, сегодня я покидаю свою должность и уверен, что правосудие по этому делу исполнится", — говорится в заявлении Шотадзе.

Акция протеста началась сразу после оглашения Тбилисским городским судом приговора двум обвиняемым в убийстве 16-летних школьников Левана Дадунашвили и Давида Саралидзе. Суд оправдал одного из обвиняемых, а второму переквалифицировал обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства.

Инцидент произошел 1 декабря 2017 года. Конфликт начался в школе между учащимися 9 и 11 классов, а позже перерос в поножовщину с участием несовершеннолетних из другой школы.

Отставки Шотадзе требовали отец одного из убитых, а также остальные участники акции протеста у здания главной прокуратуры Грузии в Тбилиси.

Напомним, что недавно тысячи грузин вышли на улицы Тбилиси после антинаркотического рейда полиции по ночным клубам.

Как сообщала "Страна", "Наркомайдан" в Тбилиси завершился после извинений полиции.