В расписании на 1 июня, которое распространил Белый дом, не значится встреча Дональда Трампа с делегацией КНДР, которая находится в Вашингтоне.

Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщал, что делегация из Северной Кореи передаст письмо Ким Чен Ына президенту США. Для чего делегация прибудет в Белый дом. Но представители Белого дома пока не подтвердили встречу Трампа с делегацией.

Сегодня утром президент США будет присутствовать на церемонии в штаб-квартире береговой охраны США. На 13:00 запланирована встреча Трампа с Помпео, а в 15:00 президент отбудет в загородную резиденцию в Кемп-Дэвиде.

При этом расписание Трампа может меняться, и в нем могут быть мероприятия, о которых Белый дом не сообщает публично.

Напомним, что несмотря на информацию об отмене встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Белом доме заявили, что она состоится 12 июня, как и планировалось.

Как сообщала "Страна", госсекретарь США Майк Помпео в Вашингтоне провел встречу с высокопоставленным представителем руководства КНДР Ким Ен Чхолем, заместителем Ким Чен Ына по Трудовой партии.