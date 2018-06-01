Концерт Олега Винника, у которого недавно в больнице умерла мать, вызвал километровые заторы в Ужгороде.

Об этом сообщает Мukachevo.net.

Улица Собранецкая, которая тянется практически через весь Ужгород с запада на восток, оказалась практически парализована, особенно на поворот в сторону амфитеатра.

Там проходил концерт Олега Винника, который тот не отменил несмотря на трагическое событие - смерть матери, которая умерла несколько дней назад.

Ранее певец заявлял, что мать просила его никогда не отменять выступления и посвятил ей концерт в Тернополе.

Как сообщала "Страна", в родном селе певца Олега Винника - Червоном Куте в Черкасской области похоронили его мать Анну Яковлевну. Ей было 80 лет. Церемония пышной не была, на прощание собрались родные и односельчане. Провести в последний путь мать приехал и Олег Винник.