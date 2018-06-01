Подозреваемый в организации серии террористических актов на территории Украины, одним из звеньев которых якобы должно было стать предупрежденное силовиками убийство Аркадия Бабченко, Борис Герман во время избрании меры пресечения судом заявил о конфликте СБУ и контрразведки.

Об этом пишет "Новая газета".

50-летний исполнительный директор ООО "Украино--немецкое совместное предприятие "Шмайсер" заявил, что полгода назад к нему обратился давний знакомый, бывший гражданин Украины, который живет в Москве о чем он сообщил контрразведке.

"Он работает в личном фонде Путина и занимается организацией беспорядков в Украине, отвечает за теракты на следующих выборах президента. Его зовут Вячеслав Пивоварник. Это не сказка и не мистика, все подтверждается! Этот факт был доложен мной украинской контрразведке. И контрразведка дала мне возможность изучать, как здесь создаются запасы оружия, как приходят денежные потоки…", - сказал Герман.

Он добавил, что знал о том, что предполагаемый "киллер" Бабченко Цимбалюк "сразу побежит в СБУ", но нужно было показать имитацию работы. И что в контрразведку передали список из 30 человек, потенциальных будущих жертв.

"Передали в контразведку, потому что в СБУ много "кротов", они сливают информацию. Потому наша операция была секретной. Мной лично было раскрыто много планов личного фонда Путина. Мы прекрасно знали, что убийства не будет, все будет инсценировано! Делали это на благо государства, никому не надо иметь здесь Россию. Вскрыли много интересных фактов. Например, партия "Розумна сила" финансируется этим личным фондом Путина, в окружении Пашинского есть такие люди, может, и сам Пашинский… Мне оружие предоставила контрразведка, и все прослежено - где оно лежит, кто им пользуется", - сказал обвиняемый в оргаизации убийства российского журналиста.

Также он заявил о конфликте контрразведки с СБУ.

"Я вынужден сегодня озвучивать здесь эту информацию. Наша контрразведка (видимо имеется в виду Департамент контрразведки СБУ - Прим.Ред.) конфликтует с СБУ (видимо, имеются в виду другие подразделения - Прим.Ред.), каждый тянет на себя одеяло вместо того, чтобы вместе защищать государство. Русские очень много денег и сил тратят на то, чтобы забрать Украину - подумайте об этом! Уклоняться от следствия - не для меня. Какой я бандит?!",- заявил Герман.

Напомним, что фигуранта дела Бабченко арестовали на 60 дней без права залога.

Ранее "Страна" писала, что известно о подозреваемом в организации убийства Бабченко.