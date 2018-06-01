В пятницу, 1 июня, Землю накроет магнитная буря, которая продлится пять дней до 5 июня.

Об этом сообщает Национальная погодная служба Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Первые колебания достигнут Земли сегодня после шести утра. Сила магнитной бури в это время ожидается на уровне 1-2 баллов. К полудню ее мощность достигнет 2-3 баллов. А после 21:00 - 5 баллов.

У метеозависимых людей геомагнитные возмущения могут вызвать мигрени, боли в суставах, головокружение, бессонницу, повышение давления.

Напомним, что 1 июня синоптики обещают в Украине небольшое похолодание на севере и востоке, без осадков.

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