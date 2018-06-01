Туристы и футбольные болельщики, которые на прошлых выходных приехали в Киев, только в день финала Лиги Чемпионов потратили в гостиницах и ресторанах около 50 гривен.

Об этом сообщается на сайте мэра Киева Виталия Кличко.

"Все, кто к нам приехал, были поражены и довольны. Киевляне, думаю, тоже довольны. Только в день проведения финала гости города оставили в кафе, ресторанах и гостиницах около 50 млн гривен. Более того, президент УЕФА Александр Чеферин дал высокую оценку нашему городу в подготовке и проведении финала Лиги Чемпионов и заявил, что как минимум половина людей, которые посетили Киев, приедут к нам снова", - сообщил мэр.

Он поблагодарил правоохранителей и коммунальщиков.

Напомним, что киевский финал не собрал аншлаг впервые за десятки лет проведения Лиги чемпионов.

Как сообщала "Страна", пограничники сообщили, сколько болельщиков не пустили на финал Лиги Чемпионов в Киеве.