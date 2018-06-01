В пятницу 1 июня, синоптики обещают похолодание на несколько градусов. Ощутимее всего оно будет на севере и востоке страны. Погода будет сухой и без осадков, кроме Закарпатья, где возможна гроза.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе днем +25…+29.

На севере днем +17…+25.

В центре днем воздух прогреется до+21…+26.

На востоке днем +17…+24.

На юге днем +24…+27.

В Киеве 1 июня дневная температура составит +22…+24. Без осадков.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что синоптики обещают в июне прохладу и летние грозы.

Как сообщала "Страна", в Украину идет жара с грозами. В Приазовье может выпасть град.