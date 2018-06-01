На севере и востоке сегодня похолодает
В пятницу 1 июня, синоптики обещают похолодание на несколько градусов. Ощутимее всего оно будет на севере и востоке страны. Погода будет сухой и без осадков, кроме Закарпатья, где возможна гроза.
Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.
На западе днем +25…+29.
На севере днем +17…+25.
В центре днем воздух прогреется до+21…+26.
На востоке днем +17…+24.
На юге днем +24…+27.
В Киеве 1 июня дневная температура составит +22…+24. Без осадков.
Фото: meteo.gov.ua
Напомним, что синоптики обещают в июне прохладу и летние грозы.
Как сообщала "Страна", в Украину идет жара с грозами. В Приазовье может выпасть град.
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