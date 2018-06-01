Подозреваемый в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко - Борис Герман не назвал конкретного заказчика терактов в Украине, жертвой которых мог стать и журналист.

Тем не менее, такая информация может быть получена после изучения изъятых доказательств. Об этом заявил в четверг вечером, 31 мая генпрокурор Луценко в эфире ТСН.

"Сейчас мы знаем с его (Бориса Германа - Прим.Ред.) слов, что это (заказчик - Прим.Ред.) - спецслужбы РФ, что он действует по их воле, но конкретного имени заказчика у нас не было", - сказал он.

По словам генпрокурора, именно поэтому было принято решение об инсценировке – чтобы по меньшей мере попытаться точнее узнать, "кто в Кремле охотится за десятками неугодных российскому режиму граждан".

Отвечая на вопрос о том, готов ли генпрокурор назвать конкретную спецслужбу РФ, которая была заказчиком этих преступлений, Луценко сказал: "нет, у нас сейчас только есть слова самого господина Германа о том, что он представляет здесь заказ спецслужб РФ, каких конкретно - он не сказал".

"Тем не менее, у нас есть ряд возможностей установить это (заказчиков - Прим.Ред.) другими следственными действиями. Мы сейчас работаем над изучением всего, изъятого во время обысков, в том числе, мобильных телефонов, компьютеров, других вещей, а также анализируем близкий круг подозреваемого в организации этого убийства", - рассказал Луценко.

При этом он допустил, что для получения конкретного ответа на этот вопрос следствию необходима как минимум неделя.

Генпрокурор обратил внимание на то, что информация о том, что заказчиком являются спецслужбы РФ основывается не только на показаниям организатора. "Есть и другие его (Германа - Прим.Ред.) действия, которые зафиксированы... Контакта между ним и заказчиком в Кремле не было... Но определенные доказательства есть, и мы понимаем, что общество ожидает из обнародования. Это будет сделано тогда, когда следствие получит результат", - добавил Луценко.

Кроме того, Луценко рассказал, что инсценировка убийства Бабченко - это далеко не единственный случай для украинских правоохранителей.

"Была ли эта спецоперация по имитации убийства уникальной? Докладываю: нет, за два с половиной года таких операций была 31", - заявил глава ГПУ.

При этом он привел ряд примеров, как-то: имитация убийства бизнесмена под Запорожьем, инсценировка в Харькове смерти местного чиновника для установления заказчика, взрыв авто в Кировоградской области.

Как сообщала "Стана", бывший помощник замглавы Пентагона заявил о последствиях спецоперации с Бабченко для украинской власти.

Напомним, что еще говорят в мире по делу Бабченко.