Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о получении полного списка из 30 человек, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко.

Каждому из них будет предоставлена охрана. Об этом заявил сам Луценко вечером в четверг, 31 мая.

"У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ, и все люди, в нем перечисленные, получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть", - заявил генпрокурор.

Как сообщала "Страна", Луценко сообщил, кто еще должен быть стать мишенью киллера Цымбалюка.

"Из этого списка мы знаем трех лиц. Об остальных мы не смогли узнать", - сказал он, добавив, что правоохранители рассчитывают узнать фигурантов в результате возможной сделки Германа со следствием.

Напомним, что Бабченко извинился перед женой за инсценировку своего убийства.