Ребенок, которого сбил автомобиль из кортежа на нерегулируемом пешеходном переходе, доставлен в больницу, где его ждет операция.

Об этом сообщил корреспонденту "Страны" отец 13-летнего школьника Саши.

"Сейчас у него тяжелое состояние, мы в больнице "Охматдет", должны прооперировать. У Саши политравма. Как именно это произошло мы не знаем, нам позвонил неизвестно кто, видимо, взяли номер у него в телефоне и рассказали нам о случившемся: что он переходил дорогу и его сбила машина. С полицией мы не общались, сразу уехали на карете скорой помощи", сказали родители ребенка корреспонденту "Страны".

"Никто нам не звонил", сказал отец мальчика, отвечая на вопрос, выходили ли на контакт с ним люди из Администрации президента.

В самой АП отрицают, что участником ДТП стал автомобиль из кортежа Петра Порошенко.

"Указанное авто не является частью кортежа президента", - отметили в Администрации президента.

Позже в полиции заявили, что это их машина сбила ребенка на переходе в Киеве. По предварительной информации ребенок госпитализирован с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и перелом ноги.

Ранее "Страна" сообщала, что после ДТП с участием авто из кортежа президента толпа не дает машине уехать.