Некоторые лица из окружения нардепа Сергея Пашинского финансируются из некоего частного фонда Путина. Финансируется ли оттуда он сам - неизвестно.

Об этом сообщил подозреваемый в убийстве Аркадия Бабченко - Борис Герман, в ходе судебного заседания об избрании ему меры пресечения, передает INSIDER.

По словам Германа, его товарищ, бывший гражданин Украины, проживающий в Москве, Вячеслав Пивоватный работает в частном фонде президента Российской Федерации Владимира Путина.

Подозреваемый говорит, что за время его сотрудничества с контрразведкой им лично было выявлено много способов доставки денег на территорию Украины из личного фонда Путина для свержения власти в Украине и политических деятелей, которые их получают.

"Есть у нас такая партия "Розумная сила" – получает оттуда деньги, в окружении Пашинского есть люди, которые финансируются этим фондом Путина. Не знаю, финансируется ли оттуда сам Пашинский", – заявил Герман.

Как сообщала "Страна", защита Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко, подаст апелляцию. Ему была избрана пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Отметим, что спикер СБУ сначала опровергла участие Цымбалюка в убийстве Бабченко, но потом исправилась.