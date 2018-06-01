В четверг, 31 мая на ул. Дегтяревской в Киеве во время движения загорелся рейсовый автобус.

"Сегодня, 31.05.2018, около 19:15, загорелся автобус. К счастью, люди успели эвакуироваться. На месте бойцы ГСЧС", - сообщает Киев Оперативный.

Видео: youtube.com/Kyiv Operativ

Как сообщала "Страна", в Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами.

"По словам кондуктора, сегодня уже ремонтировали этот компрессор. Сейчас разорвалась какая-то трубка и загорелась. Вот вам и техническое состояние городского транспорта", - написал автор сообщения, добавив, что деньги за проезд пассажирам не вернули.

Отметим, что в Греции в автобус ударила молния. Водитель успел вывести всех пассажиров из салона, благодаря чему никто из них не пострадал.