В четверг вечером, 31 мая в Киеве свыше сотни людей перекрыли проспект Григоренко. Это произошло после ДТП, в котором пострадал ребенок-велосипедист.

На странице полиции Киева в Фейсбуке около 23:00 появилось сообщение о том, что ДТП произошло при участии полицейского спецавтомобиля.

Вместе с тем, по словам свидетелей, мальчика сбил автомобиль кортежа, когда ребенок переезжал пешеходный переход на велосипеде.

"По факту ДТП с полицейским спецавтомобилем, в котором пострадал двенадцатилетний летний мальчик, начато уголовное производство. Ребенок с телесными повреждениями госпитализирован. На месте работает следственно оперативная группа", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Как сообщала "Страна", в Администрации президента отрицают, что авто из кортежа Порошенко попало в ДТП. "Указанное авто не является частью кортежа президента", - заявили в АП.

Отметим, что появились фото с места ДТП, где автомобиль из кортежа Порошенко сбил ребенка.