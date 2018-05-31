Адвокат Евгений Солодко сообщил журналистам, что защита подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко будет подавать апелляцию на решение Шевченковского райсуда Киева об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Об этом сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

После завершения заседания суда адвокат Евгений Солодко сказал журналистам, что защита Б.Германа будет подавать апелляцию на данное решение

"Мы надеемся, что за эти пять дней которые у нас есть на подготовку апелляционной жалобы, появится дополнительная информация, что Борис Герман сотрудничал с украинской контрразведкой"- сказал Солодко.

Как сообщала "Страна", организатор убийства Бабченко в суде заявил, что помогал Украине ловить агентов России.

"Цымбалюк был выбран для этой своей миссии контрразведкой, потому что известен по своей деятельности во время АТО. Он батюшка и никогда в жизни не будет убивать любого человека, особенного безоружного. И все прекрасно знали, когда выбирали, что он побежит в СБУ все это рассказывать, их на фронте этому научили", - пояснил Герман.

Напомним, что "организатор убийства Бабченко" рассказал, как его привлекла к сотрудничеству СБУ.