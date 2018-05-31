В пресс-службе администрации президента отрицают информацию о том, что машина, которая сбила юного велосипедиста на улице Григоренко, является частью кортежа Порошенко.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Указанное авто не является частью кортежа президента", - отметили в Администрации президента.

Напомним, сегодня, 31 мая, стало известно о ДТП на улице Григоренко (Позняки), где на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль, который назвали передовым авто из сопровождения президента Петра Порошенко, сбил юного велосипедиста на переходе.

13-летний ребенок госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и перелом ноги.

"Полиция не оформляет протокол. Люди окружили всех и не дают уехать, так как могут замять это дело. У виновника куча корочек гос органов" - сообщал аккаунт Dtp.kiev.ua в Facebook.