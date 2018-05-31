На нерегулируемом пешеходном переходе Киева автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил велосипедиста, которому около 13 лет.

Аккаунт dtp.kiev.ua поместил фотографии места происшествия, на которых видна заблокированная машина, велосипед, кроссовок, вероятно, сбитого мальчика.

Последний был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ, перелом ноги.

На месте ДТП собирались люди, которые опасаются, что дело замнут, они заблокировали водителя в машине, которую они считаю авто из кортежа Порошенко.

Фото: dtp.kiev.ua

Как сообщала Страна, ранее на Крещатике остановилось движение из-за кортежа и сломанного светофора

Мы писали, что пенсионера, которого сбил кортеж Порошенко, перевели из реанимации в общую палату

Также стало изветсно, что в кортеже Порошенко снова девять машин и реанимобиль.