В Турции умер британский гражданин, который утром во вторник выпал из самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Даламан, расположенного на юго-западе страны.

Об этом передает The Telegraph со ссылкой на местные турецкие издания.

Экипаж якобы самолета пытался высадить 30-летнего мужчину, когда он выпал из дверей на землю.

Пострадавшего без сознания доставили в больницу, где у него обнаружили перелом ребер. Так и не придя в сознание, мужчина скончался в тот же день.

Согласно сообщению, британец провел в аэропорту три дня, ожидая рейса домой после того, как потерял свой билет.

Когда он все-таки попал на борт судна, то начал спорить с экипажем. Его хотели высадить из самолета с целью обеспечения безопасности полета.

Аэропорт Даламан является одним из самых загруженных в стране и обслуживает популярные среди британских туристов морские курорты, такие как Мармарис и Фетхие.

Как сообщала "Страна", Турция может закупить истребители Су-57 вместо F-35. Российские истребители пятого поколения Су-57 вдвое дешевле американских.

Напомним, что украинский лоукостер SkyUp запустил первый рейс в Анталию 19 мая.