После ДТП с участием авто из кортежа президента толпа не дает машине уехать. Видео
После того как на нерегулируемом пешеходном переходе Киева автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил велосипедиста на месте стали собираться местные жители, об этом сообщает аккаунт Dtp.kiev.ua в Facebook.
"Полиция не оформляет протокол. Люди окружили всех и не дают уехать, так как могут замять это дело. У виновника куча корочек гос органов" - говорится в сообщении.
В пресс-службе администрации президента Украины в комментарии УП отрицают информацию о том, что машина, которая сбила велосипедиста, является частью кортежа Порошенко.
"Указанное авто не является частью кортежа президента", - отметили в АП.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
6 марта 2018 года кортеж Порошенко сбил пенсионера в центре Киева. Видео и все подробности аварии.
Мы писали, что в ранее в подобном инциденте в полиции заявили, что кортеж Порошенко не сбивал мотоциклиста в Закарпатье.
Также стало известно, что кортеж Порошенко увеличился до десятка машин.