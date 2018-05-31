После того как на нерегулируемом пешеходном переходе Киева автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил велосипедиста на месте стали собираться местные жители, об этом сообщает аккаунт Dtp.kiev.ua в Facebook.

"Полиция не оформляет протокол. Люди окружили всех и не дают уехать, так как могут замять это дело. У виновника куча корочек гос органов" - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации президента Украины в комментарии УП отрицают информацию о том, что машина, которая сбила велосипедиста, является частью кортежа Порошенко.

"Указанное авто не является частью кортежа президента", - отметили в АП.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

6 марта 2018 года кортеж Порошенко сбил пенсионера в центре Киева. Видео и все подробности аварии.

Мы писали, что в ранее в подобном инциденте в полиции заявили, что кортеж Порошенко не сбивал мотоциклиста в Закарпатье.

Также стало известно, что кортеж Порошенко увеличился до десятка машин.