Россию нельзя считать виновной в уничтожении малайзийского "Боинга" MH17, который потерпел крушение над Донбассом в 2014 году.

Об этом заявил министр транспорта Малайзии Энтони Лок изданию ChannelNews Asia.

"Нет убедительных доказательств, позволяющих обвинить Россию на основе данных Совместной следственной группы (JIT). Нельзя просто взять и показать пальцем на Россию", - сказал он.

Малазийский министр добавил, что все последующие действия будут совершаться только на основе доказательств с учетом дипломатических отношений между двумя странами.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не признает результаты расследования до тех пор, пока к нему не допустят российских специалистов.

"Мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии", - отметил он.

В 2015 году Малайзия предложила Совету Безопасности ООН создать международный трибунал для установления виновных в крушении "Боинга" и их судебного преследования. Большинство стран-членов Совбеза ее поддержали, однако Россия заблокировала принятие документа, воспользовавшись правом вето.

Летом 2014 года лайнер "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

"Страна" разбиралась, что означают публичные обвинения против России в деле о малазийском "Боинге".

Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон приветствует готовность России участвовать в расследовании по крушению Боинга на Донбассе.

Напомним, что Россия признает результаты расследования катастрофы малайзийского Боинга MH17 на Донбассе, только когда будет принимать в нем участие.