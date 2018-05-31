Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что, кроме журналиста Аркадия Бабченко, в списке из 30-ти человек, в отношении которых готовились покушения, указаны одесский активист и бывший сотрудник ФСБ, находящийся в Украине.

В эфире телеканала "Интер" в четверг вечером, говоря о спецоперации с "убийством" Бабченко, генпрокурор сказал, что в этом списке – один из одесских проукраинских активистов и бывший сотрудник ФСБ РФ, находящийся на территории Украины.

"Вообще-то список – около 30 человек", - привел данные генпрокурор.

Луценко подчеркнул, что инсценировка убийства была важна для того, чтобы узнать имена других "фигурантов списка".

"Заказчик находится на территории Российской Федерации. На сегодняшний день я не могу разглашать определенную доказательную базу, которая есть. Но она будет расширена", - заверил он.

Генпрокурор также рассказал, что сейчас происходят экспертные действия с двумя телефонами Германа.

"Из этого списка мы знаем трех лиц. Об остальных мы не смогли узнать", - сказал он, добавив, что правоохранители рассчитывают узнать фигурантов в результате возможной сделки Б.Германа со следствием.

По словам Луценко, правоохранители рассчитывали, что "после якобы исполнения убийства этот организатор встретится с якобы киллером и расскажет ему обо всем списке".

"Чтобы обезопасить этих людей, мы пошли на эту суточную спецоперацию", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, кто знал о сути спецоперации с Бабченко, генпрокурор сказал: "Думаю, что обо всем этом знали не более 10 человек в правоохранительной системе Украины. И знали врачи, которые перевозили… Знали некоторые сотрудники оперативной, следственной, прокурорской группы, знали руководители ведомств… Правда, не знали санитары морга, где он лежал под простынкой, слушая по телевизору все добрые слова, которые о нем были сказаны".

Луценко также сообщил, что у Германа уже проходили обыски по делу о незаконной торговле оружием, и "уже так где-то полгода".

Напомним, ранее в суде подтвердили, что заказ на убийство журналиста Бабченко получил киллер Цымбалюк.

Ранее участник АТО объявил в Facebook, что это он был киллером Бабченко