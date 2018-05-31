На нерегулируемом пешеходном переходе Киева автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил велосипедиста.

Об этом сообщает УП со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В Киеве на улице Григоренко, 5-7 напротив ТРЦ "НОВУС" на нерегулируемом пешеходном переходе авто из кортежа президента столкнулось с велосипедистом, который двигался по переходу, последний был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма - УП) , перелом ноги", - утверждает источник.

Стрим с места аварии

По его информации, пострадавшему велосипедисту 13 лет.

"Это была передовая машина, президент ехал через один километр", - добавил источник.

В пресс-службе администрации президента в комментарии УП отрицают информацию о том, что машина, которая сбила велосипедиста, является частью кортежа Порошенко.

"Указанное авто не является частью кортежа президента", - отметили в АП.

Ранее "Страна" сообщала, что 6 марта на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в Киеве президентский кортеж сбил пожилого мужчину, а также о том, как кортеж президента Украины сбил пенсионера в центре Киева.