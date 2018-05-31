Автомобиль из кортежа Порошенко на пешеходном переходе сбил мальчика на велосипеде - СМИ
На нерегулируемом пешеходном переходе Киева автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил велосипедиста.
Об этом сообщает УП со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В Киеве на улице Григоренко, 5-7 напротив ТРЦ "НОВУС" на нерегулируемом пешеходном переходе авто из кортежа президента столкнулось с велосипедистом, который двигался по переходу, последний был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма - УП) , перелом ноги", - утверждает источник.
Стрим с места аварии
По его информации, пострадавшему велосипедисту 13 лет.
"Это была передовая машина, президент ехал через один километр", - добавил источник.
В пресс-службе администрации президента в комментарии УП отрицают информацию о том, что машина, которая сбила велосипедиста, является частью кортежа Порошенко.
"Указанное авто не является частью кортежа президента", - отметили в АП.
Ранее "Страна" сообщала, что 6 марта на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в Киеве президентский кортеж сбил пожилого мужчину, а также о том, как кортеж президента Украины сбил пенсионера в центре Киева.