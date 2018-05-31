Подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман утверждает, что все произошедшее было результатом его сотрудничества с контрразведкой Украины.

"Ко мне обратился очень давний мой знакомый, который сейчас живет в Москве и в процессе общения с ним выяснилось, что он занимается в фонде Путина именно организацией беспорядков в Украине. Этот факт был доложен руководству контрразведки, потому что считаю, что это работа контрразведки, а не СБУ", - сказал он во время заседания в Шевченковском районном суде Киева по избранию ему меры пресечения.

Герман отметил, что "контрразведка предоставила ему полномочия изучать связи, изучать, какие деньги приходят в Украину, кому и через кого, какие политические партии и деятели, какие террористические группы, на каких территориях и кем финансируются, как создаются запасы оружия, какие у них планы".

Подозреваемый подчеркнул, что у него нет никаких негативных эмоций по отношению к Бабченко, никаких претензий к Цымбалюку. "Цымбалюк был выбран для этой своей миссии контрразведкой, потому что известен по своей деятельности во время АТО. Он батюшка и никогда в жизни не будет убивать любого человека, особенного безоружного. И все прекрасно знали, когда выбирали, что он побежит в СБУ все это рассказывать, их на фронте этому научили", - пояснил Герман.

Как сообщала "Страна", журналист рассказал, почему заказчиком убийства Бабченко сделали украинского оружейника.

Мы писали, что организатор убийства Бабченко сообщил в суде, кто был его заказчиком.