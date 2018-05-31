Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал отправку письма министром финансов Александром Данилюком послам "Большой семерки" - неприемлемым. В нем говорилось о конфликте главы Минфина с главой Кабмина.

"Мы с коллегами-министрами после заседания правительства в присутствии Данилюка обсуждали этот вопрос. Все коллеги считают, что даже такое письмо было абсолютно неприемлемым, а его реакция была неоправданной и эмоциональной", - сказал Гройсман в эфире телеканала "112. Украина" вечером в четверг, 31 мая.

По словам главы правительства, Данилюк "извинился за это письмо, сказал, что это его ошибка, что он неправильно сделал".

"Но, тем не менее, это было письмо уже не про Данилюка, который написал в Еврокомиссию, это было письмо, которое подрывает доверие к самой Украине, что является абсолютно необоснованным", - добавил Гройсман.

На заседании правительства 23 мая Данилюк безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра по вопросам таможенной политики.

После короткой перепалки с премьером Владимиром Гройсманом министру было отказано в этой просьбе. В ходе обмена мнениями министр финансов даже допустил подготовку представления о его отставке, но позже заявил, что не намерен подавать в отставку.

Глава Минфина также обратился к послам G7 с письмом, чтобы избежать возможных манипуляций вокруг информации о его конфликте с главой правительства. Согласно документу, обнародованному "Экономической правдой" 31 мая, который был написан до поездки Гройсмана в Брюссель 25 мая, А.Данилюк подчеркнул, что настаивает на праве формировать самостоятельно свою команду без согласования с премьером или президентом, который хотел назначения заместителем министра лиц, лоббируемых депутатами Игорем Кононенко и Ниной Южаниной.

Как сообщала "Страна", министр финансов Данилюк сообщил, что не собирается в отставку. "Да, я это письмо написал. Я исчерпал возможности для нормального диалога", - сказал Данилюк, говоря о своем письме послам.

Ранее он сообщил, что решение Кабмина о переподчинении ГФС незаконно и не будет обнародовано.