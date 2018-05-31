Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Борису Герману, который подозревается в организации террористического акта, результатом которого должно было стать убийство журналиста Аркадия Бабченко.

В ходатайстве прокуратуры говорится о том, что 6 апреля 2018 года Б.Герман предложил активисту "Правого сектора" Алексею Цымбалюку убить журналиста Бабченко, но тот сообщил об этом правоохранительным органам и был "привлечен к проведению негласных следственных действий".

18 апреля во время встречи подозреваемый передал А.Цымбалюку 14 тыс. долларов задатка на совершение убийства. 3 мая Б.Герман дал ему еще 1 тыс. долларов на приобретение оружия с глушителем.

"29 мая А.Цымбалюк сообщил Б.Герману о совершении теракта, в результате которого погиб Бабченко", - говорится в ходатайстве.

30 мая Борис Герман был задержан сотрудниками СБУ.

В свою очередь адвокат Валерий Поваров считает, что нет никаких оснований говорить, что А.Герман готовил теракт и назвал действия следствия "пиар-ходом".

Адвокат Евгений Солодко указал, что подозрение Б.Герману безосновательно и неаргументированно, а также не приведены доказательства рисков, что подозреваемый может скрыться от следствия.

Адвокат также привел позитивные характеристики Б.Германа и факты помощи украинским военным и добровольческим батальонам.