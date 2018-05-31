Спикер СБУ Елена Гитлянская сначала объявила, что признание в facebook Алексея Цымбалюка - фейк, но потом передумала и признала ошибку.

"Сегодня ошибочно ввела в заблуждение общественность о роли Цымбалюка в спецоперации СБУ. Извиняюсь, он действительно является фигурантом дела. В запарке неверно трактовала ответ коллеги о том, что пока не стоит озвучивать фамилию в интересах следствия. Кто не работает, тот не ошибается. Еще раз извиняюсь!", - написала она.

Напомним, ранее Гитлянская, комментируя заявление Алексея Цымбалюка написала в Facebook: "Ты кто такой? Давай, ... Осторожно, фейк!"

Фото: facebook.com/giolena11

На судебном заседании, где избирают меру пресечения Борису Герману, который по версии СБУ, именно он организовал "убийство" Аркадия Бабченко, обвинитель подтвердил, что заказ на исполнение убийства журналиста получил некий Цымбалюк.

Ранее атошник Алексей Цымбалюк в Facebook признал, что это он играл роль провокатора в спецоперации СБУ. Причины своего заявления Цымбалюк объяснил тем, что после публикации записи, на которой он получал аванса за убийство Бабченко, на которой не был изменен его голос, он "шифроваться" смысла не видит.

Ранее "Страна" сообщала, как СБУ "воскресила" Бабченко и каковы будут последствия спецоперации.