В Киеве назвали улицы и площади, где в ближайшие дни будет очень грязный воздух
Со среды, 30 мая в Киеве наблюдаются погодные условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в слое воздуха у поверхности земли.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, в течение 30-31 мая уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-6 среднесуточных ПДК (предельно допустимых концентраций).
В районах: площадей Бессарабской, Демеевской и Победы, Оболонского проспекта и улиц Довженко, Попудренко, Скляренко.
Уровень загрязнения формальдегидом достиг 4-5 среднесуточных ПДК. В районах: площадей Бессарабской, Демеевской и Победы, Оболонского проспекта, бульвара Леси Украинки и улицы Довженко.
Такие метеорологические условия (поле повышенного давления, ночная приземная инверсия и высокая температура воздуха), по прогнозу синоптиков, продлятся до 4 июня.
Как сообщала "Страна", в первый день лета в Украине похолодает из-за атмосферного фронта, что движется из России.
Осадков не ожидается, лишь днем на Закарпатье и в Карпатах местами прогнозируется кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.
Напомним, какой будет погода в Украине в первую неделю лета.