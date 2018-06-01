Со среды, 30 мая в Киеве наблюдаются погодные условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в слое воздуха у поверхности земли.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, в течение 30-31 мая уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-6 среднесуточных ПДК (предельно допустимых концентраций).

В районах: площадей Бессарабской, Демеевской и Победы, Оболонского проспекта и улиц Довженко, Попудренко, Скляренко.

Уровень загрязнения формальдегидом достиг 4-5 среднесуточных ПДК. В районах: площадей Бессарабской, Демеевской и Победы, Оболонского проспекта, бульвара Леси Украинки и улицы Довженко.

Такие метеорологические условия (поле повышенного давления, ночная приземная инверсия и высокая температура воздуха), по прогнозу синоптиков, продлятся до 4 июня.

Как сообщала "Страна", в первый день лета в Украине похолодает из-за атмосферного фронта, что движется из России.

Осадков не ожидается, лишь днем на Закарпатье и в Карпатах местами прогнозируется кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Напомним, какой будет погода в Украине в первую неделю лета.