Администрация ПАО "Укрзализныци" предупредила о возможных кратковременных перебоях в работе онлайн-продажи ж\д билетов из-за сезонного роста спроса со стороны пользователей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В связи с сезонным увеличением спроса на пассажирские перевозки и открытием продажи билетов на дополнительные летние поезда более чем в два раза возросла нагрузка на систему по продаже билетов. Как следствие возможны кратковременные ограничения доступности сервиса на сайте booking.uz.gov.ua", - говорится в опубликованном сообщении.

В "Укрзализныци" заверили, что специалисты круглосуточно решают все технические задачи и оперативно принимают соответствующие меры.

На сегодня, 31 мая система работает в штатном режиме.

"Страна" разбиралась, сколько будут стоить билеты по ключевым направлениям и на сколько они подорожают.

Стоимость билета в СВ по Украине оставалась без изменений с 2009 года, а остальных вагонов, кроме СВ и Интерсити+, с октября 2014 года.

Отметим, что "Укрзализныця" увеличила нормы по туалетной бумаге до 6 рулонов на вагон.