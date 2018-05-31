Журналист Владимир Бойко выдвинул версию, что обвинения Бориса Германа в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко - это был способ решить корпоративный спор между учредителями украинского-германского совместного предприятия "Шмайсер".

Об этом он написал в Fаcebook.

По данным Бойко, конфликт между учредителям СП "Шмайсер" возник год назад.

"Оппоненты Германа договорились с Киево-Святошинского райуправления милиции о регистрации уголовного производства №12017110200005575 от 08.09.2017 по признакам ч.3 ст. 190 УК Украины (мошенничество)"- написал Бойко.

И приводит протокол досудебного расследования.

Согласно нему Герман середине декабря 2016 года внес в протокол собрания неправдивые данные. Следователь также обвинил 10%-го участника ООО в том, что совместно с владельцем на тот момент 50% доли и директором УНСП Антониной Капилян они провели без кворума собрание и незаконно исключили из состава участников владельца 40% Валерия Павлюка, который и стал инициатором этого уголовного дела, возбужденного в сентябре 2017 года.

Суд, рассмотрев это ходатайство 4 апреля этого года, своим определением применил к подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства. Срок действия определения был установлен до 27 мая этого года включительно.

"Достать" Германа через полицию его оппоненты не смогли, поскольку судьи последовательно отказывали в избрании меры пресечения из малозначимость преступления. И тогда заказ взял Департамент контрразведки СБУ. Судя по всему, речь идет про примитивно выполненную провокацию, направленную на арест руководителя СП "Шмайсер". с целью забрать у него долю уставного фонда предприятия, которым он, по мнению оппонентов, обладает противоправно. Все это было бы смешно, если бы не международный резонанс, вызванный этой провокацией, и осознание того, что президент Украины, которого в "темную" использовали СБУшники, опустился до уровня шута из передвижного шапито, - написал Бойко.

Фото: facebook.com

УНСП "Шмайсер", согласно данным сайта, было основано в 1994 года одной из оружейных фирм Германии "Эрма-Верке" (Дахау) и ЗАО "Сапсан" в долях 51% на 49%.

Предприятие наладило выпуск пистолетов и револьверов для отстрела резиновых пуль, газовых и сигнальных пистолетов, а также 9 мм. В то же время в последние годы объем реализации УНСП "Шмайсер" незначительный. В частности, в 2016 году виручка сократилась на 0,8% - до 2,02 млн грн, а чистый убыток составил 0,42 млн грн против 0,06 млн грн чистой прибыли годом ранее.

Герман является также совладельцем еще целого ряда небольших предприятий, в частности, ООО "Си Фрут" (Киев) – 35%, "Альпийский клуб" – 50%, а также директором и совладельецем ООО "Частное дело-2000" с долей 55%, в котором еще 5% принадлежит его отцу Льву Герману.

В свое время он был совладельцем полного общества "Ломбард-Денди" и одесского "Дома торговли" с Михаилом Бродским, киевского "Дома тканей плюс" с Юрием Притыкой и броварского "Сити" с Александром Лойфенфельдом.

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